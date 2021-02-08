توجيهات بإزالة المعوقات.. السكرتير العام للدقهلية يترأس اجتماع متابعة تنفيذ أعمال تطوير العشوائيات

كلف الدكتور ايمن مختار محافظة الدقهلية اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام اليوم الاثنين برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ الاعمال الجارية لتطوير العشوائيات بنطاق محافظة الدقهلية، بحضور المهندس أسامة إسماعيل منسق عام صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان ورئيس حى غرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة بلقاس، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى العشوائيات، والعقود، والشئون القانونية والمرافق، ومياه الشرب، والتخطيط، والشئون الهندسية، والمتابعه.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.





فيما تم خلال الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية لاعمال المشروع وما تم انجازه فى المناطق العشوائية فى كل من منطقة سندوب بالمنصورة ، ومنطقة سوق ستوته بين " ش محمد فتحى - والجلاء- والسيد سليم الثانوية ، ومنطقة وسط المدينه ببلقاس.





كما تقرر خلال الاجتماع ازالة كافة المعوقات المتعلقة بقطاعات المرافق لإتمام الاعمال الجارية وسرعة التنفيذ للتطوير بمناطق المشروع وذلك بالتنسيق فيما بين مديرية الإسكان وشركة الكهرباء وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لاستكمال أعمال المشروع.





كما اكد الاجتماع على ضرورة التزام الشركة القائمة على التنفيذ بجدول زمنى تفصيلى بالتنسيق مع اللجنه الفنية ولجنة الاشراف، وفقا لبرنامج محدد للانتهاء بالكامل من مشروعات التطويرالمشار اليها،وضرورة الالتزام بالمخططات المعدلة لاعمال مياة الشرب والصرف الصحى ، والكهرباء، والوصلات المنزلية لمياه الشرب، وكذا حنفيات الحريق بمناطق التطوير فى المواقع المشار اليها.





وقال السكرتير العام ان هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لاعمال المشروع ويؤكد على اهمية تضافر جهود كافة قطاعات المرافق لتيسير اعمال التنفيذ بمواقع التطوير، كما اكد على اعداد تقارير اسبوعية عن الاعمال التى تتم ومتابعة الاعمال بمواقع العمل على الطبيعة من قبل لجنة الاشراف على المشروع.

