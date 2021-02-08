وزير التموين بالمنيا: رفع كفاءة وتأهيل 36 صومعة واستعدينا لشهر رمضان

قال الدكتور على مصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته لمحافظة المنيا ، والتي يرافقه فيها اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا إن مصر أصبحت دولة كما يجب أن تكون وهذا كان ضمن المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية بتثبيت دعائم الدولة المصرية والمرحلة الثانية كما تابعنا كانت رفع مستوى الخدمات، وبناء الإنسان من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان.





وقال وزير التموين لو نظرنا إلى قطاع الإسكان سنجد الانجازات في كل المدن الجديدة والتنسيق الحضارى المحترم، ولفت إلى اهتمام المحافظة بمستوى النظافة فى الشوارع.





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وأوضح مصيلحى أن محافظة المنيا تعتبر من أكبر المحافظات المنتجة القمح، كنا قبل 2014 كنا 1.2 مليون طن تخزين صوامع اليوم نتحدث عن 3.2 هذه الفترة يعد ضعف حجم التخزين.





وكان هذا توجه مهم بالإضافة إلى صيانة الصوامع القديمه وهذا تم وصومعة نفرتيتى تم تطويرها من خلال نظم المعلومات والجسم الخارجى والتحكم فى شفط الاتربه وأصبحت 25 الف طن تخزين وتمثل نقطه مهمه أثناء الموسم لناخذ فيها القمح ثم مفرغه وتنقله خارج المنيا حتى هذه اللحظة انتاج محافظة المنيا اكبر من حجم الصوامع.





كذلك هناك مشروع عمل الصوامع الحقلية على أرض المنيا وبدا فى مركز العدوة و4 اماكن أخرى وكل صومعه حجمها 5 آلاف طن .





وأشار إلى أن المطاحن كانت قديمه وقدرتها كانت 200طن يومى بعد التطوير أصبح 350طن يومى يمثل حوالى 25% من احتياجات المنيا وكذلك هناك 4 مطاحن أخرى بالمحافظة، مؤكدا أن الوضع فى محافظة المنيا مطمئن جدا.





وأكد أن وزارة التموين بدات استعداداتها لاستقبال شهر رمضان والذى يتزامن مع موسم حصاد القمح .





واعلن مصيلحى تأهيل 36 صومعة على مستوى الجمهورية ، بدعم رئيس الوزراء وتم رفع وتحديد الاعمال اللازمة لها والموجودة من اسوان حتى مطروح وذلك تحت إشراف هندسى كامل ومراجعة النتائج .





ومن جانبه قال اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا أننا نتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه الكبير بمحافظة المنيا ودخول 5 مراكز هي العدوة ومغاغه وأبوقرقاص وملوي وديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمه باجمالي 192 قرية على مستوى المحافظة.





واضاف اليوم تم افتتاح تطوير مطحن المنيا ، ولدينا 357 مخبز وهو أكبر من محافظة القاهرة وبطاقات التموين تخدم حوالى 4 مليون و500 الف مواطن .



