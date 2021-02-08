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رياضة

إكرامي يرد على هجوم الجماهير ضد رمضان صبحي وشريف

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف اكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن موقفه من تعرض شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز و رمضان صبحي نجم بيراميدز لضغط جماهيري كبير عقب الرحيل من الاهلي.

واكد اكرامي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه يرفض الحديث في هذا الأمر، مشددا أن اكرامي و صبحي هما الأجدر بالرد على تلك الإساءات. 

واضاف أن ما يتعرض له شريف ورمضان " قذارة "، مشددا أن الهجوم عليهما غير مبرر ولا داعي له، موضحا أن شريف ورمضان يركزان فقط في المران ومباريات الفريق ولديهما إصرار على تقديم اداء جيد يليق بهما مشددا أن الرد الأنسب سيكون في الملعب. 
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