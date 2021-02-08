بالمدفعية والقذائف.. تركيا تقصف الأكراد في منبج السورية

أعلنت وسائل إعلام كردية، اليوم الاثنين، عن قصف مدفعي تركي على الريف الغربي والشمالي لمدينة منبج السورية.





وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية قصفت بعدة قذائف محور قرية البوغاز الخاضع لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية غربي منبج في ريف حلب الشرقي.





كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة جب الدم بالأسلحة الثقيلة، قرية كور هيوك الواقعة في الريف الشرقي لمدينة الباب شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.





وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف اليوم الاثنين، أن تركيا سحبت مرتزقة سوريين من ليبيا وتقوم بتجهيز دفعة جديدة لإرسالها إلى طرابلس.





ونقل المرصد السوري عن مصادر خاصة له أن عملية تبديل "مرتزقة" من المرتقب أن تجري خلال الساعات القادمة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالية لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سورية وتقدر بنحو 140 مقاتلا وذلك مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.





وأوضحت المصادر أن الدفعة التي من المرتقب عودتها هي ذاتها التي كان من المفترض أن تعود في 25 شهر يناير الماضي.





وأكد المرصد السوري على أن ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية وأبرز بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.