مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء حفر مشروع صرف صحي في أجا

لقي عامل باليومية مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بحفر خط الصرف الصحي بإحدي قري مركز أجا بمحافظة قري مركز أجا بمحافظة الدقهلية





وكان اللواء رأفت عبد الباعث ، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال ، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد عمال اليومية نتيجة صعق كهربائي بقرية " سنبخت " دائرة المركز.





وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام " خالد ابراهيم محمد حسانين " 46 عاما ،عامل باليومية ، ومقيم قرية " صهرجت الصغرى " دائرة المركز باعمال حفر خط صرف صحي بذات القرية ، والمسندة لإحدي شركات الصرف الصحى ، تلامست قطعة حديدية كانت بيده بأحد أعمدة الضغط العالي بالمكان ، مما أدى إلى صعقه بالتيار الكهربائي ووفاته ، وتم نقل جثته إلى مستشفى أجا المركزي.





وبسؤال مقاول توريد العمل " نجل خال المتوفي " "محمد شوقي فهيم سالم " ۳۹ ، عاما ،ومقيم قرية " صهرجت الصغرى " دائرة المركز أید مضمون الفحص ، واتهم الشركة بالإهمال مما تسبب في وفاة المذكور.



