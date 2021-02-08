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حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء حفر مشروع صرف صحي في أجا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي عامل باليومية مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بحفر خط الصرف الصحي بإحدي قري مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث ، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال ، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوفاة أحد عمال اليومية نتيجة صعق كهربائي بقرية " سنبخت " دائرة المركز.

وانتقل  ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام " خالد ابراهيم محمد حسانين " 46  عاما ،عامل باليومية ، ومقيم قرية " صهرجت الصغرى " دائرة المركز باعمال حفر خط صرف صحي بذات القرية ، والمسندة لإحدي شركات الصرف الصحى ، تلامست قطعة حديدية كانت بيده بأحد أعمدة الضغط العالي بالمكان ، مما أدى إلى صعقه بالتيار الكهربائي ووفاته ، وتم نقل جثته إلى مستشفى أجا المركزي.

 وبسؤال مقاول توريد العمل " نجل خال المتوفي " "محمد شوقي فهيم سالم " ۳۹ ، عاما ،ومقيم قرية " صهرجت الصغرى " دائرة المركز أید مضمون الفحص ، واتهم الشركة بالإهمال مما تسبب في وفاة المذكور.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٢٧ لسنة  ۲۰۲۱ إدارى مركز أجا ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .
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