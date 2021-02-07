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حوادث

تجديد حبس الأب المتهم بتعرية طفلته بنبروه وتعذيبها

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:38 م
الطفلة
الطفلة
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همت الحسينى
قرر قاضي محكمة جنح نبروه اليوم الاحد تجديد حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة وتعذيبها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية بتهمة الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر وتهديد الأسرة.


وتعود الواقعة عندما ورد اخطارا  لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه  من "أمال بسيونى محمد" 31 عاما، ربة منزل تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية وقدمت فيديو قامت بتصويره يوضح ذلك.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "رمضان حسني جميل" 39 عامًا، حال اختباءه بمنزل أحد أصدقائه بذات القرية المشار إليها وتم إقتياده إلى ديوان مركز شرطة نبروه.

وبمواجهة المتهم في المحضر المحرر ضده برر جريمته بخلافات بينه وبين زوجته دفعته إلى الانتقام منها  وبالعرض على  النيابة لمباشرة التحقيقات أقرَّ المتهم بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه،.

.وكانت محكمة جنح نبروة برئاسة المستشار محمد الغباشي رئيس المحكمة وعبد الله يسري وكيل النائب العام وبحضور السيد علي سكرتير الجلسة قد قضت نهاية الشهر الماضى بحبس المتهم رمضان حسنى رمضان محمد الشناوي والشهير بـ"رمضان ابو الشحم" والد الطفلة صاحبة واقعة التعرى  بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وكفالة 50 ألف جنيه وذلك فى القضية المتهم فيه بالتعدى على زوجته ووالدها.
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