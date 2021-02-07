تجديد حبس الأب المتهم بتعرية طفلته بنبروه وتعذيبها

قرر قاضي محكمة جنح نبروه اليوم الاحد تجديد حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة وتعذيبها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية بتهمة الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر وتهديد الأسرة.









وتعود الواقعة عندما ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من "أمال بسيونى محمد" 31 عاما، ربة منزل تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية وقدمت فيديو قامت بتصويره يوضح ذلك.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "رمضان حسني جميل" 39 عامًا، حال اختباءه بمنزل أحد أصدقائه بذات القرية المشار إليها وتم إقتياده إلى ديوان مركز شرطة نبروه.





وبمواجهة المتهم في المحضر المحرر ضده برر جريمته بخلافات بينه وبين زوجته دفعته إلى الانتقام منها وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات أقرَّ المتهم بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه،.



