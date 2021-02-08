مدير الرعاية الأساسية بالفيوم يتلقى التطعيم بلقاح كورونا

أعلن الدكتور محمد عبد التواب زايد، مدير إدارة الرعاية الأساسية والأمراض المتوطنة بالمديرية مسئول مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى العزل المنزلى لفيروس كورونا المستجد، عن تلقى لقاح فيروس كورونا داخل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.
يأتى ذلك فى إطار مبادرة تطعيم الفرق الطبية القائمين على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم.
وخلال تلقى اللقاح، تقدم د. محمد عبدالتواب، بالشكر إلى د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة لمحافظة الفيوم، ولفت د.محمد إلى أن مصر من ضمن الدول التى حققت نجاحًا كبيرًا فى توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.
وأشار الى أن اللقاحات آمنة وفعالة، ويتم توفير لقاحات كورونا بناء على توجهات القيادة السياسية لوقاية المواطنين من عدوى كورونا، وهناك تنسيق كامل مع كل أجهزة الدولة لدعم استمرار توفير الأدوية البرتوكول العلاجى الخاص بكورونا.
ونفذت الدكتورة كلير بقطر مديرة الادارة الصحية بابشواى، بتوجيهات من الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، زيارة مفاجئة إلى بعض الوحدات الصحية في مدينة أبشواى.
رافقها خلالها الدكتورة آيه عزت فرج مساعد مدير إلادارة للرعاية الأساسية والدكتورة شيماء عبداللطيف مسئولة التفتيش الصيدلى بالإدارة وضاحى محمود من التفتيش المالى والإدارى وصباح حمدى مشرفة الرعاية، وعبدالله محمد عبدالله المراجع المعملى بالإدارة، والجهاز الاشرافى للفريق الوقائي، عبدالسيد يوسف واحمد العجماوى، وفريق صيانة الأجهزة.
وبدأت الزيارة بوحدة النصارية الصحية واطمأنت على تواجد الأطباء والتمريض والطاقم الإداري وعلى توافر الأدوية والأمصال وتم خلال الزيارة متابعة أعمال الرعاية الأساسية والتطعيمات وغرفة الاستقبال والطوارئ وتنظيم الأسرة والصيدلة والأسنان والمعمل ومكاتب الصحة، وتفقدت أيضا نادى الأسرة ومتابعة أعمال الرائدات، وقام فريق الصيانة بإصلاح كرسي الأسنان.
وخلال الزيارة أصدرت مديرة الإدارة تعليماتها بتحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة إلى المواطنين، وتحديث ملفات طب الأسرة، ثم توجهت إلى المركز الطبى الحضرى بابو جنشو للاطمئنان على سير العمل وتفقدت حجرة الاستقبال وصيدلية الأدوية وحجرة تنظيم الأسرة وغرفة التطعيمات ومكتب الصحة ونادى الأسرة وأوصت بتشكيل لجنة صيانة بالإدارة لمتابعة وتنفيذ الإصلاحات البسيطة أولا بأول وفى وقت قياسي.
كما تابع الفريق المرافق اعمالة وعمل التقارير الخاصة بالزيارة وعرضها على مديرة الإدارة.