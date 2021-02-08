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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا ومصر المقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب السويس في الدوري المصري. 

أحرز هدف سيراميكا كليوباترا دابو نجم الفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 89 بعد أن سبقه باسم مرسي لاعب مصر للمقاصة لتسجيل هدف المباراة الأول من رأسية متقنة سكنت شباك عامر عامر حارس مرمى سيراميكا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى على ملعب السويس الجديد، في إطار الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز، رغم أن سيراميكا الأخطر طوال أوقات الشوط  وأضاع مجموعة من الفرص السهلة، وعلى رأسها إضاعة ركلة جزاء من شادي حسين مهاجم الفريق.


وخاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :


حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد توني - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجا

خط الوسط: محمود نبيل - كوامي بونسو - صالح جمعه - ميدو جابر

خط الهجوم:  شادي حسين - محمد إبراهيم
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا مع مصر المقاصة في الدوري
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