مسار المفاوضات ضرورة .. وزير خارجية الجزائر: القضية الفلسطينية على رأس الأولوليات

قال صبري بوقادوم وزير خارجية الجزائر، إن القضية الفلسطينية على رأس قائمة اهتمامات الجزائر لما لها من مكانة في نفوسنا جميعا .





أضاف صبري بوقادوم في كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، :"عاشت القضية الفلسطينية أصعب فتراتها في ظل سياسة الاحتلال الإسرائيل"..





وتابع صبري بوقادوم:" بالنظر للظروف المستجدة نرى من الضروري استعادة زمام المبادرة لإعادة مسار المفاوضات على أساس مرجعيات السلام المتوافق عليها دوليا وفقا اللوائح الاممية .





وأكمل صبري بوقادوم:" يجب ترتيب البيت الداخلي وتضافر الجهود ووضع مصلحة القضية الفلسطينية وفوق كل اعتبار وان تكون مواقفنا منسجمة مع المصالح الوطنية المشتركة".



