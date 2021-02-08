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توك شو

مسار المفاوضات ضرورة .. وزير خارجية الجزائر: القضية الفلسطينية على رأس الأولوليات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:05 م
وزير خارجية الجزائر
وزير خارجية الجزائر
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هاني حسين
قال صبري بوقادوم وزير خارجية الجزائر، إن القضية الفلسطينية على رأس قائمة اهتمامات الجزائر لما لها من مكانة في نفوسنا جميعا .

أضاف  صبري بوقادوم  في كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، :"عاشت القضية الفلسطينية أصعب فتراتها في ظل سياسة الاحتلال الإسرائيل"..

وتابع صبري بوقادوم:"  بالنظر للظروف المستجدة نرى من الضروري استعادة زمام المبادرة لإعادة مسار المفاوضات على أساس مرجعيات السلام المتوافق عليها دوليا وفقا اللوائح الاممية .

وأكمل صبري بوقادوم:"  يجب ترتيب البيت الداخلي وتضافر الجهود ووضع مصلحة القضية الفلسطينية وفوق كل اعتبار وان تكون مواقفنا منسجمة مع المصالح الوطنية المشتركة".

ولفت صبري بوقادوم:" يمر العالم العربي بأزمات عدة وباتت تهدد وحدته وسيادته واستقلاله والوضع الذي لا يخفي على أحد يتطلب منا بذل جهود صادقة لنبذ العنف وتفعيل الحلول السلمية بما يضمن أمن شعوبها".
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