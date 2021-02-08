توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة سوهاج ومعهد الدبلوماسية الثقافية باليونان

وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، عصر اليوم، اتفاقية تعاون علمي مع معهد الدبلوماسية الثقافية باليونان، ويمثله بيتر دينيس، رئيس ومؤسس المعهد، بهدف تبادل المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية المشتركة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.





وقال الدكتور أحمد عزيز أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجامعة ومعهد الدبلوماسية الثقافية في المجالات الثقافية والعلمية والأكاديمية من خلال استغلال القوة الناعمة لمصر وللمجتمعات الأوروبية والأمريكية، مضيفًا أن مدة الاتفاقية خمسة سنوات قابلة للتجديد بتراضي الطرفين، وتنص على تبادل العلاقات الثقافية بين الجامعة والمعهد من خلال تبادل البرامج الدراسية والزيارات الطلابية بين الطرفين، وكذلك تبادل إقامة المعارض والفعاليات العملية والمؤتمرات.







