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فن

عن مباراة بايرن ميونخ .. أيتن عامر : الأهلي قد التحدي وعندي ثقة فى الشناوي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:40 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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أحمد إبراهيم
تساند الفنانة  أيتن عامر فريق النادى الاهلى والذى يخوض اليوم مباراته الثانية فى بطولة كاس العالم للأندية امام فريق بايرن ميونخ بطل اوروبا. 

وقالت أيتن عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "عندى ثقة فى الشناوى و باذن الله خير ممكن نعملها لو ربنا اراد و الفريق شد الهمة على الحلوة والمرة معاه.. الاهلى قد التحدى". 

روجت الفنانة  أيتن عامر لمسلسلها الجديد في يوم وليلة.

ونشرت ايتن عامر  بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  وعلقت قائلة: مسلسل فى يوم وليلة قريبا على شاشة ontv

وكان كشف الفنان أحمد رزق عن مستجدات مسلسل "في يوم وليلة" المقرر عرضة قريبًا علي أحدي شبكات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أكد رزق بأن المطرب السعودي "إبراهيم الحكمي" قد أنتهي من غناء تتر البداية لمسلسلة "في يوم وليلة" والتي تحمل نفس الإسم وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بينما تتر النهاية سيكون إيقاع موسيقي جبلي ملائم للأحداث.

وأوضح رزق أن العمل أوشك علي الإنتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات استعدادًا لعرضه قريبًا وذلك من خلال المتابعة المستمرة والمتلاحقة دون أنقطاع للمخرجة شيرين عادل منذ بدأ تصوير العمل من عدة أشهر فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر ، صلاح عبد الله ، نضال الشافعي ، ولاء الشريف، محمد جمعة ، محمد مهران وآخرين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل. 
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