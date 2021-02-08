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ديني

رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجامعية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:50 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة
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محمد شحتة
أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية للمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها بعض المباني.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الجولة تأتي في سياق الاطمئنان على مدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب وطالبات الجامعة عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وطالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتجديدات ببعض المباني.
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