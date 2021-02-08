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فن

أصالة تكشف معاناتها الأخيرة لـ أمير كرارة .. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:41 م
اصالة
اصالة
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أحمد إبراهيم
تحل الفنانة أصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.

تتحدث أصالة خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وعاداتها اليومية، وأزمة انفصالها والمعاناة التي مرت بها مؤخرا، فضلا عن دخولها لمجال التمثيل إلى جانب الغناء. كما تقدم خلال الحلقة عددا من الأغنيات، أبرزها مهرجان "بنت الجيران".

وكامنت قالت الفنانة السورية أصالة نصري، انها تفكر في كتابة مذاكرتها واسرار عن حياتها الشخصية. 

واضافت اصالة خلال لقاء لها مع برنامج ET بالعربي: " اذا قدمت حياتي في عمل فني ستكون اشبه بالمسلسل الهندي المليء بالمعجزات والتغيرات المفاجئة". 

واشارت النجمة السورية، إلى انها لم تفكر في كتابة وصيتها، مشيرة الى انها ترى انها لا تزال في بداية حياتها ، وتبدأ من جديد ولديها اهداف في الحياة منها تربية طفليها التوأم " علي وادم". 

ولفتت اصالة ، إلى أن الفنان السوري الراحل حاتم علي لم يلق التكريم الذي يليق به في سوريا، من قبل نقابة الفنانين أو غيره من المؤسسات الفنية.
 
وأكدت اصالة انها لم تنزعج اذا دفنت بعد وفاتها في مصر، أو المملكة العربية السعودية او البحرين قائلة :" اشعر ان كل البلاد العربية بلدي".

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