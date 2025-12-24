أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها القوات المسلحة نجحت في تحرير قرية زاريتشنوي بمنطقة زابوروجيه. بالإضافة إلى تحسين وحدات مجموعة قوات "الشمال" من وضعها التكتيكي حيث كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 175 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية قامت باستهداف مؤسسات الصناعات العسكرية ومنشآت مجمعات الوقود والطاقة الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 245 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة في بيانها: وحدات مجموعة قوات "الغرب" عززت من مواقعها على الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" اتخذت مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 220 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأردفت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" واصلت تدمير العدو المحاصر في دميتريف وتطهير رودينسكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 500 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 70 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.