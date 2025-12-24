قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
20 طفلًا.. القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة
انهيار الفنانة لمياء الأمير أثناء تشييع جثمان شقيقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها القوات المسلحة نجحت في تحرير  قرية زاريتشنوي بمنطقة زابوروجيه. بالإضافة إلى تحسين وحدات مجموعة قوات "الشمال"  من وضعها التكتيكي حيث كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 175 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية قامت باستهداف مؤسسات الصناعات العسكرية ومنشآت مجمعات الوقود والطاقة الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 245 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة في بيانها: وحدات مجموعة قوات "الغرب" عززت من مواقعها على الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 210 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" اتخذت مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 220 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأردفت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" واصلت تدمير العدو المحاصر في دميتريف وتطهير رودينسكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 500 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 70 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أوكرانيا روسيا الدفاع الروسية القوات المسلحة الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

متحف المصري الكبير

أبرز الأحداث العالمية في 2025.. افتتاح مهيب للمتحف المصري الكبير يتصدر المشهد الثقافي العالمي

لجنة أراضي الدولة

اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة: 81 الف قطعة جاهزة للاستثمار

بالصور

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد