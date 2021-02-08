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أخبار العالم

ألمانيا تطرد دبلوماسيا روسيا في خطوة وصفتها بـ ردة فعل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:25 م
بوتين وميركل
بوتين وميركل
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على صالح
أفادت وكالة الأنباء الألمانية في نبأ عاجل منذ قليل بأن برلين قررت اليوم الاثنين طرد دبلوماسي روسي لديها، في خطوة اعتبرتها رد فعل على تصرف مماثل قامت به موسكو. 


قالت روسيا، الخميس الماضي، إنها طردت دبلوماسيين ألمانيين، في خطوة متبادلة بعد أن طردت برلين روسيين بسبب مقتل قائد شيشاني سابق في حديقة ببرلين.


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "كإجراء انتقامي، قرر الجانب الروسي إعلان أن اثنين من موظفي السفارة الألمانية في روسيا" شخصان غير مرغوب فيهما"، ومنحهما سبعة أيام لمغادرة البلاد.


وأصدرت الوزارة هذا الإعلان بعد استدعاء السفير الألماني جيزا أندرياس فون جير وإصدار احتجاج دبلوماسي رسمي على الطرد "الذي لا أساس له" للدبلوماسيين الروس المقيمين في برلين.


ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن هذه الخطوة "غير مبررة" وحذرت من أن برلين قد تتخذ "إجراءات أخرى" في الخلاف المتصاعد.


وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن تحرك موسكو "يرسل إشارة خاطئة وغير مبررة".
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