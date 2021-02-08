ألمانيا تطرد دبلوماسيا روسيا في خطوة وصفتها بـ ردة فعل

أفادت وكالة الأنباء الألمانية في نبأ عاجل منذ قليل بأن برلين قررت اليوم الاثنين طرد دبلوماسي روسي لديها، في خطوة اعتبرتها رد فعل على تصرف مماثل قامت به موسكو.







قالت روسيا، الخميس الماضي، إنها طردت دبلوماسيين ألمانيين، في خطوة متبادلة بعد أن طردت برلين روسيين بسبب مقتل قائد شيشاني سابق في حديقة ببرلين.







