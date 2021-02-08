كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو





أدى انهيار جزء من نهر جليدي في جبال الهيمالايا إلى اندفاع جدار من المياه والحطام إلى أسفل الجبل، مما تسبب في فيضان ضخم، حطم العديد من المباني ومحطتي طاقة.





بحث الآلاف من رجال الإنقاذ عن ناجين في ولاية أوتارانتشال شمال الهند بعد كارثة الأحد التي أودت بحياة 11 شخصًا على الأقل وخلفت أكثر من 150 عامل في عداد المفقودين ودمرت سدودًا ومنازل في اتجاه مجرى النهر.





وصرح مسئولون أن التركيز ينصب على إنقاذ عشرات العمال العالقين داخل نفق في إحدى محطات الطاقة الكهرومائية.





عثرت الشرطة على العمال بعد سماع صرخات أحدهم يستغيث من تحت الأرض، وقد تم تصوير لحظة إنقاذه يبكي ويصرخ من الفرح، ثم انتشال زملائه من بعده.





كان النفق مسدود بالحطام الذي أتى من النهر، وأكد ضابط شرطة كبير "نحن نستخدم آلات حفر لتمهيد الطريق".





يُخشى أن يكون المزيد من الأشخاص قد لقوا حتفهم في الفيضانات حيث يبحث رجال الإنقاذ عن جثث ربما تكون قد جرفتها المياه.





حدث الفيضان عندما انهار جزء من نهر ناندا ديفي الجليدي صباح الأحد، مما أدى إلى إطلاق المياه المحاصرة خلفه - في كارثة يقول الخبراء إنها قد تكون مرتبطة بالاحتباس الحراري العالمي.





واندفعت المياه إلى أسفل الجبل، مما أجبر العديد من القرى على إخلاء ضفاف نهري ألاكناندا ودوليجانجا، وتُظهر اللقطات مياه الفيضانات الرمادية الموحلة والخرسانية وهي تتساقط عبر وادٍ وتندفع نحو السد، فتقسمها إلى قطع مع القليل من المقاومة قبل أن تهدر في اتجاه مجرى النهر.





ووفقا لوكالة أسوشييتد برس كان العمال يعملون في النفق عندما تدفقت المياه بقوة، يقول أحدهم: "كنا نظن أنه مجرد مطر وأن الماء سينحسر.





"لكن عندما رأينا الطين والحطام يملئون النفق بسرعة كبيرة، أدركنا أن شيئًا كبيرًا قد حدث، وأكد أن السبب في إنقاذهم بأعجوبة أن أحد العمال تمكن من التقاط إشارة في هاتفه المحمول واتصل بالمسئولين".





بعد الكوارث التي تسبب فيها تحطم جليدي ضخم في الهند وتسجيل حوالي 150 شخصا في عداد المفقودين، عثرت الشرطة اليوم على عشرات العمال محاصرين داخل نفق تحت الأرض.