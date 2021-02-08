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الأنصاري يكشف ملامح تطوير مراكز الفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة .. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:53 م
تطوير القرى
تطوير القرى
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هاني حسين
قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مبادرة حياة كريمة تعتبر الأهم لقطاع كبير من المواطنين وترتبط بـ55  مليون مواطن في قرى محافظات الجمهورية.

وأضاف أحمد الأنصاري في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الرئيس السيسي معني بحياة المواطن المصري والدولة المصرية تسير بمنهجية واضحة لتوفير حياة كريمة للمواطن في القرى والنجوع".

 وتابع أحمد الأنصاري:"  بدأنا التحضير لمبادرة حياة كريمة وتطوير القرى داخل المحافظة وتم تشكيل لجنة  تخطيط محلي بها كل الجهات المعنية لتحديد  احتياجات المركزين المستهدف تطويرهما داخل المحافظة ويمثلون 30% من سكان المحافظة ".

 وأكمل أحمد الانصاري:"  رصدنا الاحتياجات  وتم إجراء جلسات حوار مجتمعي للتعرف على احتياجات المواطنين وتم عقد جلسة مع أعضاء مجلس النواب والشيخ للتعرف على طلبات أهالي دوائرهم الانتخابية ".

 ولفت أحمد الأنصاري إلى أن هناك أعمال بنية تحتية تخص شبكات  المياه والصرف الصحي داخل المركزين، وتدعيم شبكات الكهرباء لضمان إيصال الكهرباء لكل مواطن بصورة جيدة وإيصال خدمات الغاز والانترنت لكل منزل في المراكز المستهدف تطويرها.

وتابع أحمد الانصاري:"  سوف يتم العمل على توفير مراكز شباب في القرى والنجوم داخل المراكز، وتم وضع مطلب إنشاء مدارس زراعية داخل المراكز وتكون معنية بالري الحديث وأساليب الزراعة الحديثة  في الاعتبار اثناء التطوير".
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