ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

15 دقيقة.. الشناوي ينقذ مرمى الأهلي مرتين من هجوم بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:21 م
الشناوي
الشناوي
Advertisements
عمرو ابوبكر
مرت 15 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

بدأت ضربة البداية من أقدام بايرن ميونخ، بكرة طويلة أمام منطقة جزاء الأهلي، ولكن كان أيمن أشرف مستقرا في مكانه وشتت الكرة بهدوء بعيدًا عن مرمى محمد الشناوي. 

أنقذ الشناوي مرماه من أول هجمة تعتبر خطيرة في الدقيقة 4 من عمر المباراة، بخروج موفق واقتناص الكرة قبل وصولها الى ليفاندوفسكي مهاجم البايرن. 

كثف محمود كهربا لاعب الأهلي الضغوط على لاعبي بايرن ميونخ من منتصف الملعب، وحصل الكرة أكثر من مرة ولكن لم يتمكن من الوصول الى مرمى نوير حارس مرمى الفريق الألماني. 

تدخل أيمن أشرف بقوة على الجناح الأيمن لفريق بايرن ميونخ، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة أي شئ.

واستحوذ الأهلي على الكرة في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وحاول محمد مجدي قفشة التوغل ولكن لم يستطيع كسر الحاجز المنيع. 

مرر بابا كرة رائعة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 8 على رأس ليفاندوفسكي وسدد رأسية ولكنها تعلوا مرمى الشناوي وتمر بسلام.

ومرر ألابا كرة بينية هي الأخطر على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 ولكن خرج الشناوي حارس الاهلي من مرماه ليبعدها عن منطقة الجزاء ببراعة. 

وأبعد أيمن أشرف مدافع الأهلي كرة خطيرة بعد ان قدرها الشناوي بالخطأ وخرج من مرماه في الدقيقة 12 من عمر المباراة. 


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.


وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز
خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل هجومي بحت لبايرن ميونخ أمام هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي

قبل موقعة الاثنين مع الأهلي .. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء في البوندسليجا

بايرن ميونخ يتقدم على هيرتا برلين بهدف في البوندسليجا قبل موقعة الأهلي

قبل موقعة الأهلي.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين في البوندسليجا

تشكيل بايرن ميونخ أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وصول بايرن ميونخ إلى ملعب مباراة الأهلي

ترشيحاتنا

في دمياط .. استخراج جثة متوفى بـ كورونا بعد دفنها لسبب غريب

أصعب قرار في السعودية.. هل تفرض المملكة حظر تجول كاملًا؟

الأرصاد تطمئن المصريين عن طقس الغد: دافئ نهارا والعظمى 27

تشكيل بايرن ميونخ أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول لبايرن ميونخ في مرمى الأهلي

بيان ناري من فريق دفاع ترامب عشية بدء محاكمة العزل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مؤلمة لأب فقد زوجته وأطفاله في حريق ضخم.. شاهد آخر ما قالوه له| فيديو

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير من زيت موجود في الجبن .. وأعراض الصرع لكل الأعمار

طريقة عمل محشي الخس للشيف عماد الخشت