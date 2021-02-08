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رياضة

إبراهيم فايق: بايرن ميونخ مرعب.. وطاهر محمد الوحيد اللي مش مخضوض

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:06 م
إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
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مصطفى كرم

علق الإعلامي إبراهيم فايق على أداء النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ في الشوط الأول بنصف نهائي كأس العالم للأندية الذي انتهى بتقدم البايرن بهدف وحيد عن طريق مهاجمه ليفاندوفسكي.


‏وكتب إبراهيم فايق عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "مجمل الشوط الأول.. طاهر يكاد يكون اللاعيب الوحيد اللي مش مخضوض.. التأخر بهدف في حد ذاته شيء كويس لأنه للأمانة البايرن فريق مرعب".


وانتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الأهلي وبايرن ميونخ بتقدم الفريق الألماني بهدف دون رد، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

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