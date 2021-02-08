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تعليم

تعرف على مصروفات جامعة زويل بعد تخفيضها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:24 م
جامعة زويل
جامعة زويل
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نهلة الشربينى
قال الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم تخفيض مصروفات الدراسة هذا العام من 145 ألفًا إلى 96 ألف جنيه أي بنسبة خصم 35%.

وأضاف "عبد ربه"، أنه تم تخفيض المصروفات رغم أن المدينة تقدم تعليمًا متميزًا، مقارنة بالجامعات الأخرى، وبذلك تعد المدينة هي المكان الوحيد بمصر الذي خفض مصروفاته، فبذلك قدمت دعما لكل الطلاب المصريين، رغم جائحة كورونا والتكاليف العالية وتأثيرها بالسلب على الجميع.

وأشار إلى أن مدينة زويل تعليم عالٍ ومتميز بمقابل بسيط مقارنة بالجامعات الأخرى، فمازلت تقدّم للطلاب دعمًا ماديًا يصل لـ 50%، مشيرا إلى أنه العام الماضي بلغ عدد المتقدمين لدخول جامعة زويل 1900 طالب حيث دخل الاختبار 1000 طالب بينما تم قبول 202 منهم، بينما كان الإقبال من الطلاب يزيد كل عام، حيث تستقبل الجامعة عددًا أكبر خلال الفترات المقبلة وذلك مع افتتاح المبنى الجديد الإداري والثقافي في المدينة.
 
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى التقدم بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 2020/2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي cpnu-admission.edu.eg 

فقد تقرر مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات حتى الساعة الثانية عشر ( 12 ظهرًا ) من يوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، وفى حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمره باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم.

جدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة ٣ أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضي ٦ فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.

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