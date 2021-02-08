طهطا توضح حقيقة قرار وضع صورة رفاعة الطهطاوي على التكاتك.. فيديو

قالت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن الهدف الأساسي من ترخيص التكاتك هو مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال وقيادتهم للتكاتك، أما الاتجاه الآخر فهو المتعلق بترقيم التكاتك بلوحات تحمل صورة رفاعة الطهطاوى باعتباره رمز ليس لمسقط رأسه فقط، ولكن رمز للدولة بشكل عام.





وأضافت سلام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن وضع صور رفاعة الطهطاوي ليس بها أي إهانة لاسم رائد التنوير في مصر، لأننا فكرنا في منح هوية معينة ممثلة لطهطا.





وتابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن الهدف من المشروع ووضع الصورة هو تقديس للرمز، لأنني أسعى أن يري الناس صورة رفاعة الطهطاوي على 12 ألف لوحة يوميا .



