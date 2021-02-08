كيا سورينتو تحصد جائزة أفضل سيارة SUV كبيرة لعام 2021

نشرت مجلة What Car العالمية المتخصصة فى عالم السيارات نتائج حفل توزيع جوائز افضل سيارات لعام 2021 ، والتى شهدت منافسة قوية بين العديد من السيارات الخاصة بالشركات فى الفئات المختلفة.





وحصلت شركة كيا على لقب أفضل سيارة SUV كبيرة لعام 2021 من خلال طراز سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كليًا .





وأوضحت لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة ان اختيار سيارة سورينتو ، جاء نظرًا لكفاءتها المذهلة في استهلاك الوقود، وما تتسم به من ديناميكيات قيادة رائعة، ومواصفات قياسية رفيعة المستوى، وجودة صنع استثنائية.





وأكدت اللجنة ان فوز السيارة سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كليًا ، جاء بفضل محرك 1.6 T-GDi Hybrid (محرك 1.6 لتر توربو GDI بأربع أسطوانات هجين) والمزايا القياسية الفريدة مثل نظام الكاميرا الخلفية، والمحدد الذكي للسرعة، وآلية تفادي الاصطدام الأمامي والمرفقة بنظام رصد للمشاة وراكبي الدراجات والتقاطعات.





وقال ستيف هانتينجفورد، محرر مجلة What Car: تعتمد سيارة ’سورينتو‘ تقنيات هجينة تجمع بين الكفاءة العالية والفعلية لاستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية المنخفضة نسبيًا، فضلًا عن أريحية القيادة ودقة التوجيه. أضف إلى ذلك المقصورة الداخلية المميزة وفائقة التجهيز، ومقعد القيادة المرتفع بما يكفي لإثارة غيرة سائقي الشاحنات الثقيلة، والضمان الذي تتفرد به ’كيا‘ وتقدمه لمدة 7 سنوات؛ هذا بمجمله يجعل من ’سورينتو‘ سيارة متعددة الاستخدامات رائعة بكل معنى الكلمة".





من جانبه قال وون جيونج جيونج، رئيس شركة كيا موتورز أوروبا: لطالما كان شرفًا عظيمًا لنا أن نحصد جوائز عن السيارات التي ننتجها، فكيف إذا كان ذلك من مجلة عريقة مثل What Car، نفخر بإطلاق الجيل الرابع من ’كيا سورينتو‘ سيما وأنه يمثل أول تطبيق لنظام الطاقة الكهربائية في سياراتنا الرياضية الرائدة ومتعددة الاستخدامات.