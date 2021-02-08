ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيا سورينتو تحصد جائزة أفضل سيارة SUV كبيرة لعام 2021

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:08 م
كيا سورينتو
كيا سورينتو
Advertisements
كريم عاطف

نشرت مجلة What Car العالمية المتخصصة فى عالم السيارات نتائج حفل توزيع جوائز افضل سيارات لعام 2021 ، والتى شهدت منافسة قوية بين العديد من السيارات الخاصة بالشركات فى الفئات المختلفة.


وحصلت شركة كيا على لقب أفضل سيارة SUV كبيرة لعام 2021 من خلال طراز سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كليًا .


وأوضحت لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة ان اختيار سيارة سورينتو ، جاء نظرًا لكفاءتها المذهلة في استهلاك الوقود، وما تتسم به من ديناميكيات قيادة رائعة، ومواصفات قياسية رفيعة المستوى، وجودة صنع استثنائية.


وأكدت اللجنة ان فوز السيارة سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كليًا ، جاء بفضل محرك 1.6 T-GDi Hybrid (محرك 1.6 لتر توربو GDI بأربع أسطوانات هجين) والمزايا القياسية الفريدة مثل نظام الكاميرا الخلفية، والمحدد الذكي للسرعة، وآلية تفادي الاصطدام الأمامي والمرفقة بنظام رصد للمشاة وراكبي الدراجات والتقاطعات.


وقال ستيف هانتينجفورد، محرر مجلة What Car: تعتمد سيارة ’سورينتو‘ تقنيات هجينة تجمع بين الكفاءة العالية والفعلية لاستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية المنخفضة نسبيًا، فضلًا عن أريحية القيادة ودقة التوجيه. أضف إلى ذلك المقصورة الداخلية المميزة وفائقة التجهيز، ومقعد القيادة المرتفع بما يكفي لإثارة غيرة سائقي الشاحنات الثقيلة، والضمان الذي تتفرد به ’كيا‘ وتقدمه لمدة 7 سنوات؛ هذا بمجمله يجعل من ’سورينتو‘ سيارة متعددة الاستخدامات رائعة بكل معنى الكلمة".


من جانبه قال وون جيونج جيونج، رئيس شركة كيا موتورز أوروبا: لطالما كان شرفًا عظيمًا لنا أن نحصد جوائز عن السيارات التي ننتجها، فكيف إذا كان ذلك من مجلة عريقة مثل What Car، نفخر بإطلاق الجيل الرابع من ’كيا سورينتو‘ سيما وأنه يمثل أول تطبيق لنظام الطاقة الكهربائية في سياراتنا الرياضية الرائدة ومتعددة الاستخدامات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ظهور تخيلي لـ تويوتا كراون suv .. صور

لمحبي العربيات العائلية.. أرخص سيارات SUV في السوق المصري

كيا سورينتو و KIA K5 تحصلان على جوائز افضل تصميم لعام 2020.. صور

كيا K5 تفوز بجائزة أفضل سعر وتصميم لسيارة سيدان فاخرة.. صور

كيا سورينتو 2021 تحصد جائزة أفضل SUV في بريطانيا .. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار جيلي 2021 في مصر

ترشيحاتنا

لميس الحديدي لمشجع زملكاوي: بلاش النفسية دي

تعيينات جديدة بالجامعات |تفاصيل

تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الفرق البرازيلية قبل مباراة بالميراس

مدبولي يستعرض خطوات منظومة التراخيص الجديدة.. ويٌكلف بالتنسيق مع البرلمان

شاهد... ملخص مباراة الأهلي وبايرن ميونخ و"ثنائية" ليفاندوفسكي في مرمى الشناوي

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد