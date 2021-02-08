مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية فوز مجدي المهدي بمقعد نقيب محامين نقابة شمال القليوبية وفي العضوية كل من، مصطفى السعداوي ببندر بنها وعماد شندي عن مركز بنها، وعمرو الحوي مقعد الشباب فيما تجرى فرز الأصوات بنقابة جنوب القليوبية.





كانت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية قد شهدت إقبالا متوسطا من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين التي انطلقت اليوم بمحكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية حيث جري فتح باب الاقتراع ضمن جولات المرحلة الثانية للانتخابات على مستوي الجمهورية.





وجرت الانتخابات وفقا للإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.





وتم فتح باب الاقتراع في التاسعة صباحا وتستمر حتي الخامسة عصرا يتخللها وقت راحة لمدة ساعة ظهرا وتجري أعمال الفرز طبقا لنص المادة 152 من قانون المحاماة.





وتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحا على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب علي ان تكون أماكن التصويت بمقر النقابة ببرج الشرطة وفي قليوب بالفناء المواجه للمحكمه وفي القناطر الخيرية بغرفة المحامين بالمحكمة وفي العبور بمقر النقابة وفي محكمة الخانكة بالسرادق المقام بفناء محكمة الأسرة فيما جري تخصيص مقر اللجنة العامه ببرج الندي بشارع أحمد حلمي.





فيما شهد معقد النقيب بشمال القليوبية منافسة شديدة علي مقعد النقيب ويتنافس عليه 6 من المرشحين وعلى مقعد الشباب يتم انتخاب مرشح من إجمالى 5 مرشحين وفي الجزئيات يتم اختيار 7 مرشحين من إجمالى 16 مرشح منهم 3 ببندر بنها و4 بمركز بنها و2 بكفر شكر و3 بشبين القناطر و4 بطوخ.



