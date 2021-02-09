اقتصاد السعودية| "المياه الوطنية" تنجز 52 مشروعا مائيا وبيئيا في منطقة الرياض بتكلفة تجاوزت مليارا و600 مليون ريال في عام 2020





وأوضحت شركة المياه الوطنية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس" أن عدد المشروعات التي نُفذت في مدينة الرياض ومحافظاتها بلغ (52) مشروعًا مائيًا وبيئيًا، بتكلفة مالية تجاوزت مليارًا وستمائة مليون ريال، وذلك لخدمة ما يقارب (225) ألف مستفيد جديد".









اقرأ أيضا:







وأشارت الشركة إلى أن إجمالي أطوال الخطوط والشبكات الخاصة بالمياه التي نُفذت في العديد من أحياء العاصمة بلغ (248) كيلومترًا طوليًا، كما تم تشييد خزان واحد للمياه ضمن مشروعات خدمات المياه في مدينة الرياض، حيث استفاد من تلك المشروعات أجزاء من أحياء: الشفاء، والعزيزية، والدار البيضاء، والغنامية، والحائر، والروابي، والربوة، والسلي، والمناخ، والجزيرة، وأحد، وديراب، والنزهة، والشهداء، والروضة، والازدهار، والعريجاء، والمصانع السويدي، وجامعة الملك سعود، والدرعية، وعرقة، وظهرة لبن، والعارض، والحزم، وطويق، والمروة، وشبرا، والسويدي، والبديعة، والعريجاء، والسفارات، والهدا، وظهرة نمار، والعوالي، إضافة إلى أجزاء متفرقة في شمال مدينة الرياض وشرقها وغربها وجنوبها.









وبيّنت شركة المياه الوطنية أن مشروعات الخدمات البيئية بلغ إجمالي أطوال الخطوط والشبكات الخاصة بالصرف الصحي التي جرى تنفيذها في عدة أحياء بمدينة الرياض (483) كيلومترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من (16) ألف توصيلة صرف صحي منزلية، استفادت منها أجزاء من أحياء: الندوة، والبديعة، والمونسية، والخزامى، وبدر، وظهرة لبن، وطويق، ونمار، والحزم،والياسمين، والملقا، وقرطبة، وإشبيلية، واليرموك، وأجزاء متفرقة في أحياء شمال مدينة الرياض وشرقها وجنوبها وغربها ووسطها.









وعلى صعيد الاستفادة من المياه المجددة أكدت الشركة الانتهاء من تنفيذ مشروعين لإيصال المياه المجددة بطول (206) كلم، وتشييّد (3) خزانات سعتها الإجمالية (30) ألف متر مكعب، لخدمة منطقة ضرماء (العارضية، والثنيان، والمراعي، وطريق راشد بن دايل)، ومصفاة الرياض التابعة لشركة أرامكو السعودية.









ولفتت المياه الوطنية النظر إلى أن محافظات منطقة الرياض شهدت الانتهاء من العديد من مشروعات المياه، تمثلت في إنشاء وتشيّيد عدد (14) خزانًا مائيًا، وتنفيذ خطوط وشبكات بلغت أطوالها (292) كيلومترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقارب (1172) توصيلة مياه منزلية لخدمة أجزاء من محافظات رماح، ووادي الدواسر، وحوطة بني تميم، وأجزاء من مراكز البديع والحوميات، وأم رجوم، ونعام، والجبيلة، ومركزي مراون وسويدان، وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات الخدمات البيئية في محافظات منطقة الرياض تشمل إنشاء وإعادة تأهيل محطات صرف صحي في كل من المجمعة والخرج وشقراء والقويعية، بالإضافة إلى تنفيذ (1297) توصيلة صرف صحي منزلية لخدمة أجزاء من محافظة الزلفي .









وأكدت شركة المياه الوطنية أنها ماضية في مسيرة تنفيذ خططها الإستراتيجية، وإكمال كل مشروعات منظومتيها المائية والبيئية وفق الجداول الزمنية المعدة سلفًا، والسعي إلى الارتقاء بخدماتها وفق أعلى مستويات الجودة، بما يحقق الأهداف المرجوة منها، ونيل رضا عملائها.