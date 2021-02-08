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توك شو

على غير العادة.. رضا عبد العال يشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:43 م
الاهلي والبايرن
الاهلي والبايرن
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توك شو
أكد رضا عبد العال، لاعب النادي الزمالك والأهلي السابق، أن فريق النادي الأهلي كان منظما بشكل كبير في مباراته اليوم، موضحًا أن هذا سبب في عدم وصول لاعبي البايرن بسهولة وبكثرة هجمات خلال الشوطين، "البايرن تعب مع الأهلي".


وأضاف "عبد العال"، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، وقوف لاعبي الأهلي أمام مرماهم كان بشكل قوي في الشوط الثاني، حيث إنهم كانوا أكثر تماسكًا والثبات على الكرة في آخر 45 دقيقة، مشيرًا إلى أن الأهلي أظهر قوته في الشوط الثاني.


وتابع: "مدرب البايرن تفاجأ بأداء النادي الأهلي وتماسكه الدفاعي وسرعة هجماته المرتدة"، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي استخدموا أسلوب الاستحواذ الإيجابي في الشوط الثاني والانتقال السريع بالكرة.
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