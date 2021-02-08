كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. والمباراة كانت أصعب مما توقعنا ..فيديو

أشاد جوشوا كيميتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، بأداء الأهلي في شوط المباراة الثاني من مواجهة الفريقين، والتى انتهت لصالح الفريق البافاري بهدفين دون رد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأتم "صحيح لم تسنح لهم فرص كبيرة لكنهم لعبوا كرة قدم جيدة، وكانت مباراة أصعب علينا مما كنا نتوقع"

وأتم "صحيح لم تسنح لهم فرص كبيرة لكنهم لعبوا كرة قدم جيدة، وكانت مباراة أصعب علينا مما كنا نتوقع" .

وقال "كيميتش"، بعد اللقاء عبر قناة الكأس، "الأهلي قدّم مباراة جيدة جدا، كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بدا الأهلي أفضل منا".

وقال "كيميتش"، بعد اللقاء عبر قناة الكأس، "الأهلي قدّم مباراة جيدة جدا، كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بدا الأهلي أفضل منا".

وحقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.





هدفا بايرن جاءا عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.



