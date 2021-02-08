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رياضة

كيميتش: الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني.. والمباراة كانت أصعب مما توقعنا ..فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:21 م
كيميتش
كيميتش
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محمد رشاد
أشاد جوشوا كيميتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، بأداء الأهلي في شوط المباراة الثاني من مواجهة الفريقين، والتى انتهت لصالح الفريق البافاري بهدفين دون رد فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال "كيميتش"، بعد اللقاء عبر قناة الكأس، "الأهلي قدّم مباراة جيدة جدا، كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بدا الأهلي أفضل منا".

وأتم "صحيح لم تسنح لهم فرص كبيرة لكنهم لعبوا كرة قدم جيدة، وكانت مباراة أصعب علينا مما كنا نتوقع".

وحقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزًا على الأهلي المصري بهدفين نظيفين مساء اليوم، الإثنين، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.

هدفا بايرن جاءا عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل أحدهما في الشوط الأول، بينما جاء الآخر في النصف الثاني من المواجهة وقبل نهايتها بدقائق قليلة.

وبهذه النتيجة سينتقل الأهلي للعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية في المونديال بمواجهة ضد بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، بينما تأهل بايرن للقاء النهائي لملاقاة تيجريس أونال المكسيكي.

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