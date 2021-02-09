ردم الترعة مطلب أهالي عزبة أحمد فوزي فى القناطر الخيرية

ناشد المواطن أحمد محمد، المقيم فى عزبة أحمد فوزى بمدينة القناطر الخيرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم الترعة، التي تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات تعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.





وقال فى رسالته: نعانى من وجود ترعة مارة داخل الكتلة السكنية وهذا الطريق عمومي يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا إلى وقوع حادثين غرق فى الآونة الأخيرة، إضافة إلى انتشار القمامة ما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، ما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى ، فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها.





واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الترعة.





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