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بين الناس

ردم الترعة مطلب أهالي عزبة أحمد فوزي فى القناطر الخيرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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وسام مختار عدسة _ صلاح مهدى
ناشد المواطن أحمد محمد، المقيم فى عزبة أحمد فوزى بمدينة القناطر الخيرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم الترعة، التي تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات تعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

وقال فى رسالته: نعانى من وجود ترعة مارة داخل الكتلة السكنية وهذا الطريق عمومي يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا إلى وقوع حادثين غرق فى الآونة الأخيرة، إضافة إلى انتشار القمامة ما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، ما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى ، فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها.

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الترعة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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