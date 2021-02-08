أخبار الفن| حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش.. عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود.. وشريف دسوقي يهاجم نقابة الممثلين

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





حرصت الفنانة غادة عادل، على توضيح طبيعة علاقتها بالفنان حسن شاكوش، بعد تداول صورة لهما عبر السوشيال ميديا وانتشار شائعات تفيد ارتباطهما.





أعلنت الفنانة هنا شيحة إتمام عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على المنتج والداعية معز مسعود.





حالة كبيرة من الجدل سادت، في الساعات الماضية، بعد عقد قران الفنانة حلا شيحة على المنتج معز مسعود، بسبب فرض الخصوصية الزائدة على حفل عقد القران.



