وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن السعودية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية رغم إنهاء الدعم للعمليات في اليمن.





وقال وزير الخارجية الأمريكية في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "سنواصل بذل الجهود لحل الأزمة في اليمن دبلوماسيا".









وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة جماعة الحوثيين في اليمن.









وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة أبلغت الكونجرس نيتها إعادة النظر في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، لكنه استدرك قائلًا: "واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن".







