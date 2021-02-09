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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بأمن السعودية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:45 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء التزام الولايات المتحدة بأمن  السعودية رغم إنهاء الدعم للعمليات في اليمن.
 

وقال وزير الخارجية الأمريكية في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "سنواصل بذل الجهود لحل الأزمة في اليمن دبلوماسيا". 


وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة جماعة الحوثيين في اليمن.


وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة أبلغت الكونجرس نيتها إعادة النظر في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، لكنه استدرك قائلًا: "واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن".


وأكد برايس أن واشنطن ستواصل دعم السعودية في ظل استمرار الهجمات التي تستهدفها من قبل الحوثيين الذين يرتكبون أنشطة خبيثة.
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