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حوادث

ضبط 3456 عبوة نسكافية مغشوشة بالإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:49 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (3456 عبوة "نسكافية" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية"منتج نهائى" – 396 رول بلاستيك مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 172000 عبوة فارغة مقلدة لذات العلامة التجارية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الاسكندرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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