تقرير أممي يكشف كارثة خطيرة في كوريا الشمالية

ذكر تقرير سري لمنظمة الأمم المتحدة، مواصلة كوريا الشمالية لبرامجها النووية والصاروخية الباليستية طوال عام 2020؛ في انتهاك للعقوبات الدولية.





وقال مراقبو العقوبات المستقلون، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن نظام كوريا الشمالية أنتج مواد انشطارية، وحافظ على المنشآت النووية، كما طور البنية التحتية للصواريخ الباليستية.





ويأتي التقرير السنوي للجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن بعد أسابيع فقط من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.





والتقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ثلاث مرات في عامي 2018 و 2019، لكنهما لم يحرزا تقدمًا بشأن دعوات الولايات المتحدة لبيونج يانج للتخلي عن أسلحتها النووية ومطالب كوريا الشمالية بإنهاء العقوبات.





فيما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن كوريا الشمالية عرضت العام الماضي أنظمة صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وتطلق من الغواصات وعابرة للقارات في العروض العسكرية.



