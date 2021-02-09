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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تصدر تنبيها مهما للمواطنين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:42 ص
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
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قسم الخارجي
أصدرت الأرصاد الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من حالة الطقس وخاصة على جازان وعسير والمدينة المنورة ونجران.

وقالت الأرصاد السعودية، إنه يتوقع أن تشهد جازان  أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

كما تشهد منطقة عسير استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما يتوقع أن تشهد منطقة نجران استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
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