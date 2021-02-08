ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رياح نشطة وأمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة لـ الأرصاد السعودية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:15 ص
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا عن حالة الطقس اليوم الاثنين. 

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز إن هناك رياحًا سطحية نشطة ومثيرة للأتربة والغبار، حيث تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرمّة. 

وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة. 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. 

فيما توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن. 

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع "تويتر": "متوقع خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، إلى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن. 

وأضاف "متوقع مطر ثلجي محدود على مرتفعات اليمن". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة مناطق

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

توقعات بهطول أمطار رعدية.. تعرف على حالة طقس الجمعة في السعودية

الرياض تواجه أقوى موجة برد.. أمطار رعدية تضرب مكة والمدينة بالسعودية

رياح وأمطار متفرقة.. الأرصاد السعودية تكشف ملامح طقس الـ 36 ساعة المقبلة

السعودية.. تحذير شديد من طقس اليوم.. وهذا موعد سقوط الأمطار

ترشيحاتنا

حكاية سيارات أسامة هيكل.. هل اقترب قرار سحب الثقة من وزير الإعلام؟

بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عيار 24 يسجل 908 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 -2-2021.. فيديو

حدث ليلا.. ارتفاع جديد في حالات كورونا.. بيل جيتس يحذر من كارثتين أخطر من كوفيد.. رصد فنانة شهيرة مشردة في الشارع..أحمد الشيخ يثير الجدل بدعمه للأهلي أمام بايرن

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وفقا لمعالج نفسي.. نصيحة بسيطة للتخلص من الأرق والتفكير المفرط قبل النوم