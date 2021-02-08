رياح نشطة وأمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة لـ الأرصاد السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا عن حالة الطقس اليوم الاثنين.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المركز إن هناك رياحًا سطحية نشطة ومثيرة للأتربة والغبار، حيث تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرمّة.





وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من وسط وشمال وشرق المملكة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.





فيما توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تنحصر حالة عطاء الممطرة جنوب غرب المملكة واليمن.





وقال الحصيني عبر حسابه بموقع "تويتر": "متوقع خلال الـ "48"ساعة المقبلة من اليوم الإثنين 1442/6/26هـ، إلى الثلاثاء، أمطار من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان ونجران واليمن.





وأضاف "متوقع مطر ثلجي محدود على مرتفعات اليمن".