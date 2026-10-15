

في الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر.. محافظ جنوب سيناء يستعرض حصاد التنمية والخدمات أمام الصحفيين والإعلاميين

محافظ جنوب سيناء: الإعلام شريك في نقل جهود التنمية ورصد احتياجات المواطنين

319 مليون جنيه إضافية للطرق و655 حملة رقابية لضبط الأسواق

استعرض اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، حصاد المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة في مختلف القطاعات، وموقف تنفيذ الخطط الاستثمارية، وجهود دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال لقائه الدوري بمراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتناول اللقاء أبرز جهود المحافظة في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، والارتقاء بالخدمات الصحية والإسكانية، ودعم الاستثمار، وتقنين أراضي الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مشروعات الحماية من أخطار السيول، وتعزيز الأمن الغذائي، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، ودعم الأنشطة الزراعية والحرف التراثية، فضلًا عن جهود التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم في مختلف المدن والتجمعات البدوية والوديان.

الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

استعرض المحافظ موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، موضحًا الانتهاء من المشروعات المدرجة بها، والتي استهدفت دعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وشملت الأعمال تنفيذ مشروعات الإنارة وترشيد استهلاك الكهرباء، والانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية المدرجة بالخطة في مدن طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وشرم الشيخ ونويبع وطابا.

كما تضمنت الجهود دعم المنظومة الأمنية من خلال توفير آلات ومعدات متخصصة لإدارات المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلى جانب تنفيذ أعمال التجميل والحفاظ على البيئة.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، تناول العرض موقف التمويل المتاح من بنك الاستثمار القومي، والذي يعادل نحو 54% من إجمالي الاعتمادات المخصصة، مع استمرار الإجراءات اللازمة لطرح المشروعات وترسيتها وفقًا للقواعد المنظمة للموازنة العامة للدولة، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل جديدة. كما أشار العرض إلى الانتهاء من الترسية والتعاقد على عدد من المشروعات، من بينها مشروعات بقطاع الكهرباء.

319 مليون جنيه اعتمادات إضافية لتطوير ورصف الطرق

وفي إطار التوسع في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، استعرض المحافظ اعتماد موازنة إضافية بقيمة 319 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق بعدد من مدن المحافظة، ضمن خطة العام المالي 2026/2027.

وتستهدف هذه المشروعات تحسين كفاءة الطرق الداخلية، وتيسير حركة المواطنين، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية ويسهم في تحسين جودة الحياة بمختلف المدن.

6 لجان استثمار تبحث 63 طلبًا بقيمة تخصيص تقارب 826 مليون جنيه

وفي ملف الاستثمار، استعرض المحافظ جهود المحافظة في دراسة طلبات المستثمرين وتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات، حيث عُقدت 6 لجان استثمار لبحث 63 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لأغراض متنوعة، من بينها طلبات توفيق أوضاع التواجدات التي بدأت بعد عام 2012.

وبلغت القيمة الإجمالية التقريبية لمقابل التخصيص نحو 826.1 مليون جنيه، وفقًا للبيانات المعروضة خلال اللقاء.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه المحافظة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، والتعامل مع الطلبات وفقًا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة، بما يدعم المشروعات القائمة ويشجع إقامة مشروعات جديدة، ويعزز الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها جنوب سيناء.

تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

وفي ملف تقنين أراضي الدولة، استعرض المحافظ موقف الطلبات المقدمة، والتي بلغ إجماليها نحو 7646 طلبًا، مشيرًا إلى البت في 6925 طلبًا، والموافقة على 824 طلبًا، وتحرير 314 عقدًا، إلى جانب استمرار إجراءات التعاقد في 120 طلبًا حصلت على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، مع مواصلة استكمال باقي الملفات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، بلغت نسبة الإنجاز الواردة في البيانات 84.89% من إجمالي الطلبات المقدمة، فيما وصلت المتحصلات المالية إلى نحو 147 مليونًا و717 ألفًا و210 جنيهات.

وتستهدف الجهود استكمال فحص الطلبات وتقنين الأوضاع المستوفاة للشروط، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

التأمين الصحي الشامل.. خدمات متخصصة وتخفيف الأعباء عن المرضى

وفي القطاع الصحي، تناول اللقاء جهود منظومة التأمين الصحي الشامل في توفير الخدمات الطبية المتخصصة للمنتفعين، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية، بما يشمل التدخلات الجراحية الكبرى وعمليات زراعة النخاع والقوقعة، وفقًا لقواعد التغطية التأمينية المعمول بها.

واستعرض العرض نماذج من الخدمات الطبية مرتفعة التكلفة التي تحملت المنظومة جانبًا كبيرًا من أعبائها، من بينها عملية زراعة نخاع بلغت تكلفتها 375 ألف جنيه، بينما سدد المريض 5436 جنيهًا فقط، وفقًا للبيانات المقدمة خلال اللقاء.

كما تناول اللقاء جهود الوصول إلى المواطنين في التجمعات البدوية والوديان من خلال القوافل والزيارات الميدانية التوعوية، للتعريف بخدمات المنظومة وتسجيل المواطنين غير القادرين، وفتح الملفات وتحديث البيانات، والرد على الاستفسارات، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية وتيسير حصول الفئات الأولى بالرعاية عليها.

وشملت المرحلة الأولى من حملة «أهالينا» تنفيذ زيارات ميدانية للتوعية والتسجيل، إلى جانب تقديم خدمات فتح الملفات وتحديث البيانات وتسجيل المستحقين، بما يدعم وصول الخدمات التأمينية إلى المواطنين في المناطق البعيدة والتجمعات البدوية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التنسيق الجاري لدراسة آليات التعامل مع مشكلات تسجيل بعض الأسر بالتجمعات البدوية، بما يساعد على استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة للمواطنين، في إطار القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.

مستشفى نويبع المركزي يدخل مرحلة التشغيل التجريبي

وفي سياق تطوير المنشآت الصحية، استعرض المحافظ مستجدات مستشفى نويبع المركزي، التي خضعت لأعمال إحلال وتجديد شاملة ودخلت مرحلة التشغيل التجريبي، وتضم 24 سريرًا وأقسامًا طبية متخصصة.

ومن شأن تطوير المستشفى الإسهام في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي نويبع والمناطق المحيطة بها، وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية، ضمن خطة الارتقاء بالمنشآت الطبية وتعزيز التغطية الصحية بمختلف أنحاء المحافظة.

7 لقاءات جماهيرية لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم

وفي إطار تعزيز منظومة خدمة المواطنين وتطوير قنوات التواصل المباشر معهم، استعرض المحافظ جهود المحافظة في الاستماع إلى شكاوى المواطنين وطلباتهم والعمل على حلها، من خلال سياسة الباب المفتوح والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

وفي هذا السياق، عُقدت 7 لقاءات بديوان عام المحافظة خلال الفترة من مارس إلى أغسطس، لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم ومناقشة الموضوعات المطروحة، وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

كما شملت الجهود لقاءات ميدانية مع مشايخ وعواقل وأهالي عدد من المدن والتجمعات، من بينها وادي الطور، ووادي خريزة بشرم الشيخ، وسانت كاترين، وتجمعا طوبيا وعرب النجمات بطابا، إلى جانب لقاءات مع المواطنين وأصحاب الأنشطة السياحية بدهب، والاستماع إلى مطالب المواطنين بمدينة أبو زنيمة.

واستهدفت هذه اللقاءات الوقوف على الاحتياجات الفعلية للأهالي، وسرعة دراسة مطالبهم، وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة، بما يعزز التواصل بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، ويدعم وصول الخدمات إلى التجمعات البعيدة والوديان.

مشروعات الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات

وفي ملف الحماية من أخطار السيول، استعرض المحافظ موقف الأعمال الصناعية المنفذة والجاري تنفيذها والمقترحة لحماية المناطق المعرضة للمخاطر، من خلال إنشاء البحيرات والسدود والحواجز والقنوات وفقًا للدراسات الفنية.

وتشمل المناطق المستهدفة عددًا من المواقع بمدينتي رأس سدر وأبو رديس، إلى جانب أودية فيران وسانت كاترين وسعال، مع استمرار تحديث الدراسات الخاصة ببعض المناطق لتحديد الأعمال المناسبة لطبيعتها.

وتستهدف هذه المشروعات الحد من مخاطر السيول، وحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت والطرق، والحد من الآثار المحتملة للتقلبات الجوية على التجمعات السكانية والبنية التحتية.

أكثر من 655 حملة رقابية لضبط الأسواق ومراقبة سلامة الغذاء

وفي إطار جهود توفير السلع الآمنة للمواطنين وضبط الأسواق، استعرض اللقاء الحملات الرقابية التي نفذتها الجهات المختصة على المحال التجارية والمطاعم ومنافذ تداول الأغذية، حيث تجاوز عددها 655 حملة، من بينها 195 حملة بمدينة شرم الشيخ.

واستهدفت الحملات التأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية، ومواجهة الغش التجاري، ومراجعة الالتزام بالاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تناول العرض المتابعة الدورية لتوافر السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بمختلف مدن المحافظة، إلى جانب تنظيم المبادرات والمعارض التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمساهمة في خفض الأسعار.

افتتاح حديقة الزهور ومركز الصيد التعاوني ومصنع الثلج بطور سيناء

وفي إطار الاحتفال بأعياد تحرير سيناء في أبريل 2026، افتتح المحافظ حديقة الزهور بمدينة طور سيناء، والتي تضم مساحات خضراء ومسرحًا مكشوفًا ومناطق لألعاب الأطفال وكافيتريا وممشى، لتوفير متنفس ترفيهي وحضاري للأهالي وتعزيز الخدمات المجتمعية بالمدينة.

كما افتتح مركز الصيد التعاوني ومصنع ثلج البلاطات، في إطار جهود دعم قطاع الصيد والصيادين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وتيسير عمليات حفظ الأسماك وتداولها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل.

ازدواج طريق حمام موسى وكمين الوادي بطول 2.5 كيلومتر

وفي قطاع الطرق، افتتح المحافظ مشروع إنشاء ورصف وازدواج طريق حمام موسى وكمين الوادي بمدينة طور سيناء، بطول 2.5 كيلومتر وعرض إجمالي يبلغ 25.5 مترًا.

ويضم المشروع حارتين تفصل بينهما جزيرة وسطى، إلى جانب أرصفة وحارة للدراجات وممشى للمشاة، بما يسهم في تطوير شبكة الطرق، وتحسين الحركة المرورية، وتعزيز عوامل السلامة والأمان، وتيسير انتقال المواطنين بين المناطق المختلفة بالمدينة.

توزيع عقود 60 منزلًا بدويًا بقرية وادي الطور

وفي إطار جهود توفير السكن الملائم ودعم استقرار الأسر البدوية، وزّع المحافظ عقود المنازل البدوية على المستحقين بقرية وادي الطور، ضمن مشروع يضم 60 منزلًا مزودًا بالمرافق الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للأهالي، وتوفير بيئة سكنية مناسبة، والاهتمام بالتجمعات البدوية وتطوير الخدمات المقدمة بها، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز التنمية المتوازنة بمختلف مناطق المحافظة.

دعم حصاد القمح وتعزيز الأمن الغذائي

وفي القطاع الزراعي، شهد المحافظ انطلاق موسم حصاد القمح بمنطقة وادي الطور، في إطار توجه الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الاستفادة من الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وتعكس هذه الجهود أهمية دعم الأنشطة الزراعية وتوفير مقومات نجاحها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

دعم المنتجات البدوية والحرف اليدوية والأسر المنتجة

وفي إطار دعم الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة، تناول العرض جهود المحافظة في دعم المنتجات البدوية والأشغال اليدوية، وفتح منافذ لتسويقها، بما يساعد على الحفاظ على الحرف التراثية وتشجيع أصحابها، وتعزيز فرص العمل ومصادر الدخل للأسر المنتجة.

كما استعرض اللقاء جهود تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتيسير ممارستها وفقًا للاشتراطات المنظمة، بما يدعم الاستثمار المحلي ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والخدمية بمختلف المدن.

محافظ جنوب سيناء: الإعلام شريك في نقل جهود التنمية ورصد احتياجات المواطنين

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار التواصل الدوري مع مراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية، باعتبار الإعلام شريكًا في نقل المعلومات إلى المواطنين، وإبراز المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والتعريف بنتائج الجهود المبذولة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن اللقاءات الدورية تمثل فرصة لطرح القضايا التي تهم المواطنين، ورصد الملاحظات والمشكلات التي تحتاج إلى متابعة من الجهات التنفيذية، بما يعزز الشفافية ويتيح عرض المعلومات المتعلقة بالمشروعات والخدمات بصورة واضحة.

وأكد المحافظ استمرار العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مواصلة دعم الاستثمار وتذليل المعوقات أمام المستثمرين في إطار القانون.

وأضاف أن المحافظة تواصل تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وممثلي وسائل الإعلام، باعتبارهم شركاء في رصد احتياجات المجتمع ونقل الحقائق وتسليط الضوء على جهود التنمية، مؤكدًا مواصلة العمل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المدن والتجمعات، بما يواكب تطلعات أبناء جنوب سيناء ويعزز مسيرة البناء التي تجسدها ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.