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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجد الزعبي: الدوري المصري وجهة مهمة للاعب العربي.. والاحتراف يحتاج إلى حسابات دقيقة

الدولي الأردني مجد الزعبي
الدولي الأردني مجد الزعبي
إسلام مقلد

تحدث الدولي الأردني مجد الزعبي، لاعب فريق الرمثا الأردني، عن مستوى المنافسة في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن البطولة تحظى بمتابعة واسعة في المنطقة العربية، خاصة في ظل وجود أندية جماهيرية ومنافسة قوية على المراكز المتقدمة.

وقال الزعبي في تصريحات صحفية: «الدوري المصري من البطولات التي يتابعها اللاعب العربي، خصوصًا مباريات الأهلي والزمالك، لما تتمتع به من اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، إلى جانب وجود أندية أخرى قادرة على المنافسة».

وأضاف: «الاحتراف خارج بلدك خطوة مهمة، لكنه يحتاج إلى دراسة جيدة، لأن اسم النادي أو قوة الدوري وحدهما لا يكفيان، والأهم أن يجد اللاعب فرصة حقيقية للمشاركة والتطور».

وتابع: «أي لاعب يفكر في الاحتراف يجب أن يضع في حساباته طريقة لعب الفريق واحتياجاته الفنية، لأن المشاركة المستمرة تساعد على اكتساب الخبرات أكثر من مجرد الانتقال إلى بطولة أقوى دون الحصول على دقائق لعب كافية».

وعن إمكانية انتقال اللاعبين الأردنيين إلى الدوري المصري، أوضح الزعبي أن وجود تجارب عربية ناجحة في الملاعب المصرية قد يشجع لاعبين آخرين على التفكير في خوض التجربة، بشرط توافر عرض مناسب من الناحيتين الفنية والتعاقدية.

ويشغل مجد الزعبي مركزي الجناح الأيسر والمهاجم في الرمثا الأردني، وسبق له خوض تجربة احترافية مع الأهلي البحريني في بداية موسم 2025-2026، وعاد الزعبي إلى صفوف الرمثا خلال يناير 2026، بعدما أنهى تجربته البحرينية، ويواصل مسيرته في الدوري الأردني للمحترفين.

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