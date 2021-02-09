بتعملى ريجيم مع نفسك.. تعرفي على المخاطر الصحية التى تهدد حياتك

أنظمة الدايت والحميات الغذائية التي تسرع من إنقاص الوزن تؤثر على الجهاز المناعي للجسم، وتجعله أقل قدرة على مكافحة العدوى والفيروسات.



لذلك نوضح في السطور التالية، تأثير أنظمة الدايت غير المناسبة على كفاءة الجهاز المناعي، وفقًا للدكتور أحمد نوير استشاري التغذية العلاجية، والتي تقدمها الإعلامية رضوى الشربيني في احدى فبرات برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة".





هكذا يؤثر الدايت على قوة المناعة

غالبًا يعاني مرضى السمنة من ضعف الجهاز المناعي، لأن زيادة الوزن تؤثر على الجهاز المناعي فيصاب الجسم بالكثير من الأمراض التي يصيبها، ومنها هشاشة العظام، والأنيميا، وضعف الجهاز المناعي، وأمراض القلب، كما أن تكرار الدايت أو الانقطاع لفترة ثم العودة مرة أخرى، يعطي الجسم مناعة لعدم الاستجابة، وهنا يفقد الريجيم فائدته وفاعليته، كما أن تكرار الريجيم الخاطئ يؤثر على الخلايا الطبيعية التي تعتبر جزءًا رئيسيا من مناعة الجسم ضد الأمراض والأجسام الغريبة التي تهاجمه.







ونصح الدكتور أحمد نوير بضرورة التوعية بأهمية أن لكل شخص نظامه الغذائي الذي يجب الالتزام به حسب احتياجات جسمه، وبناءً على استشارة الطبيب المتخصص دون إفراط أو مبالغة في هذا النظام الغذائي حتى لا يتفاجأ فيما بعد بالإصابة بأمراض سوء التغذية وضعف جهاز المناعة، ويكون من الصعب علاجها.