تعليم الوادي الجديد ينفذ دورة تدريبية للطلاب الموهوبين بالخارجة

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، إنه يجرى تنفيذ دورة تدريبية للطلاب الموهوبين بإدارة الخارجة التعليمية، وتهدف الدورة إلى تنمية القدرات العقلية والذهنية للطلاب مع عقد اختبار IQ لقياس مستوى القدرات العقلية للمشاركين بالدورة قبل وبعد التدريب.





أوضح النيلي، في بيان صحفي له، أن الدورة تستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية، وستشهد اليوم أولى فعاليات التدريب بتنفيذ ورشة عمل تضم الصفوف الأولى (الأول والثاني والثالث الابتدائي)، ويوم الأربعاء سُتنفذ ورشة عمل تضم من الصف الرابع للسادس الابتدائي، ويوم الخميس سُتنفذ ورشة عمل تضم صفوف المرحلة الإعدادية.





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أضاف النيلي، أنه سيجرى تدريب التلاميذ والطلاب الموهوبين بمركز رعاية الموهوبين بمدرسة الزهور للتعليم الأساسي بمدينة الخارجة.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى تنفيذ ورشة عمل لمسئولي الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة الخارجة التعليمية تحت عنوان (كيف تُنمي الإبداع لدى الطالب).





وأضاف النيلي، في بيان صحفي، أن الورشة لرفع كفاءة وتنمية مهارات مسئولي الموهوبين لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية الإبداع لديهم من خلال تشجيعهم على الابتكار والتجديد، ووفقًا للتقنيات التكنولوجية الحديثة.





وأوضح أن التدريب استهدف مسئولي الموهوبين بمدارس إدارة الخارجة التعليمية، وسيجرى تباعًا تنفيذ التدريب بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.





وشهد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أكثر من مرة فعاليات برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمنفذ بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.





وقال النيلي، في بيان صحفي إن البرنامج يهدف إلى تنفيذ مراجعات نهائية للمنهج الدراسي بالمواد المختلفة للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، مع تقديم كل سبل الدعم لهم وبما يضمن تأهيلهم وإعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ويحاضر بالبرنامج نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسي.





وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث يُمنع دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم.



