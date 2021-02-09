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أخبار العالم

العربية: بريطانيا تعلن مواصلة بيع الأسلحة للسعودية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:56 ص
طائرة حربية - ارشيفي
طائرة حربية - ارشيفي
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محمود نوفل
 أفاد موقع "العربية" علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن المملكة المتحدة أعلنت مواصلة بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية.


وذكر موقع العربية أن بريطانيا قالت: "نبيع أسلحتنا وفق تراخيص تراعي المسئولية وواشنطن حرة فيما تراه مناسبا".


وأضاف موقع العربية نقلا عن التصريحات البريطانية قولها: "نتعامل مع معايير بيع الأسلحة بصرامة لضمان عدم انتهاك القانون الدولي".


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقات أسلحة محتملة لعدد من الدول العربية، بينها الكويت والسعودية.


وتشمل صفقة الأسلحة مع الكويت بيع مروحيات من طراز "أباتشي" ومعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار، وفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي.


وأصدرت الخارجية الأمريكية كموافقة ببيع  3000 قنبلة دقيقة التوجيه والمعدات المرتبطة بها إلى المملكة العربية السعودية.


وقالت الإدارة الأمريكية إن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة التي تمثل مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.


وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية إخطارا إلى الكونجرس بمضيها قدما في الصفقات المذكورة، وفقا لبيان رسمي.


ويجب إقرار صفقات الأسلحة الدولية من قبل أعضاء الكونجرس بعد تلقيهم الشهادات المطلوبة والإخطارات اللازمة وحصولهم على الفرصة اللازمة لمراجعتها قبل الموافقة على إتمامها.
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