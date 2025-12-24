قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم
السفير الفلسطيني: عودة 110 آلاف مواطن من مصر لغزة متوقفة بسبب القيود الإسرائيلية
أذربيجان تبدي تحفظات على المشاركة في قوة دولية مقترحة بقطاع غزة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني
الذنب مضاعف والعقوبة مركبة.. ما لا تعرفه من فضائل شهر رجب الثابتة
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5.1 مليار دولار استثمارات بقناة السويس.. نمو قياسي بالنصف الأول من 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد المشروعات الوطنية الرائدة في مصر، وركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 تمتد المنطقة على طول القناة وتوفر بيئة متكاملة للصناعات المختلفة، وتضم موانئ ومناطق لوجستية متطورة، مما يجعلها مركزاً حيوياً للنشاط التجاري والصناعي، ويسهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

طفرة استثمارية خلال 2025

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت استثمارات بلغت 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك نمواً ملحوظاً.

محاور الاستثمارات

وأوضح الحمصاني أن هذه الاستثمارات تركز على قطاعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز التصدير وزيادة فرص العمل بما يخدم الاقتصاد المصري ويواكب التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

التزام الحكومة بالتنمية الشاملة

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ خطط التنمية وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، بما يضمن وصول فوائد هذه الاستثمارات إلى المواطنين، ويعزز من دور مصر كمركز اقتصادي محوري على مستوى المنطقة والعالم.

مصر توقع ثلاث عقود صناعية ضخمة بالمنطقة الاقتصادية 

 وكانت وقعت مصر ثلاثة عقود صناعية كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعكس قدرة البلاد على استقطاب استثمارات كبيرة وتعزيز قطاع الصناعة الوطنية.

تفاصيل العقود:

مجمع ألياف وبوليمرات البوليستر:

استثمارات: 800 مليون دولار

مساحة: 400 ألف متر مربع

إنتاج: 1.08 مليون طن سنويًا

فرص عمل: 3000 وظيفة

مجمع إطارات الشاحنات والسيارات:

استثمارات: 190 مليون دولار

مساحة: 200 ألف متر مربع

إنتاج: 5.5 مليون إطار سنويًا

فرص عمل: 1400 وظيفة

مجمع المنتجات الصحية:

استثمارات: 160 مليون دولار

مساحة: 160 ألف متر مربع

إنتاج: 10 مليارات قطعة مناديل مبللة و2 مليار حفاضة سنويًا

فرص عمل: 1000 وظيفة

 وتعكس هذه المشاريع الضخمة التوجه نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات، مع توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري في مختلف القطاعات الصناعية.

قناة السويس المنطقة الاقتصادية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

التعليم العالي

تكريم طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ودورة ألعاب التضامن الإسلامي

جانب من اللجنة المصرية التركية

اللجنة المصرية– التركية المشتركة تواصل عملها لتعزيز التعاون في مجال تنقّل الأيدي العاملة

التضامن الاجتماعي

التضامن: حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات لتعزيز الحماية الاجتماعية

بالصور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير
جثمان طارق الامير

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم
خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

الروبوتاكسي
الروبوتاكسي
الروبوتاكسي

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له
وزير الكهرباء والوفد المرافق له

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد