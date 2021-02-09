النسخة الأجمل من ماشا.. سارة رضيعة أردنية تبهر متابعي مواقع التواصل.. شاهد

أسرت قلوب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال ساعات فقط من انتشار جلسة تصوير لها في حديقة عادية، ولقطات من احتفالات بعيد ميلادها الأول حيث شبهها الكثيرون بأنها النسخة الأجمل من كارتون الأطفال الروسي الشهير ماشا والدب، والذي عرض منه حتى الآن 7 مواسم منذ يناير 2009 بمشاهدات تجاوزت الـ 320 مليون مشاهد حول العالم.





وتخوض سارة العرابي، طفلة متلازمة داون الأردنية التي تبلغ من العمر عاما واحدا مواقف مختلفة تناسب براءتها وجمالها الداخلي والخارجي، وكان من بين تلك المواقف اكتشاف والدتها بالصدفة شبه بين ابنتها الصغيرة وشخصية الكارتون الشهير عن طريق تصويرها ذات مرة بالحجاب ومنذ هذه المرة صارت تناديها "ماشا".





وتوضح سماح حرفوش، والدة الطفلة الصغيرة، من محافظة الزرقاء بالأردن في تصريح لـموقع "صدى البلد" أنها علمت بأن ابنتها سارة من متلازمة داون بعد ولادتها مباشرة، فحمدت الله كثيرًا على منحهم الطفلة ذات القدرات الخاصة والوجه الملائكي المميز لافتةً إلى أنها سارعت إلى تعلم كل شيء يخص أصحاب متلازمة داون حتى تكون ابنتها بأفضل صحة وطبيعة بشكل كبير من خلال المتابعة مع عدد من الأطباء في التخصصات المختلفة، وكان آخرها جلسات تخاطب للطفلة لمدة 4 شهور، ثم إجرائها لعملية بمعدتها ظلت على إثرها لمدة شهر في المستشفي، ومن بعدها علاج طبيعي.





وتشير الأم البالغة من العمر 26 عامًا إلى أنها قررت بشكل مفاجئ بعد عيد ميلاد سارة الأول بمدة والذي كانت ديكوراته مليئة بشخصية ماشا في كل مكان من خلال الكعكة وكذلك الزينة قررت عمل جلسة تصوير لطفلتها لتفرحها وتشاركها مع متابعي سارة عبر موقع " انستجرام"، فاعدت لها جدتها لوالدها فستان مميز و مشغول بالكورشيه، وقامتا بتصوير الطفلة والدتها وابنة عمها وليس مصور أو مصورة محترفة.





وكان من أبرز كلمات الوالدة لطفلتها في عيد ميلادها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: ملاكي الصغير سارة، مرقت سنة بكل أيامها، وبكل خطوه فيها اعطيتينا روح حلوه، وحياة فيها ابتسامة، و مع صعوبة سنة 2020 إلا أنه انتي نسيتينا كل شئ فيها والأهم كان صحتك وضحكتك الحلوة، فكان الحجر مع سارة أحلى، يوم ميلادك سأخبر العالم أجمع أنك أجمل ما وهبني إياه الخالق، و سأتحدى بك كل العقبات، ومهما كانت طريقنا طويلة، سنحاول ونحاول، حتى ننجح ، لن يقف الفشل في طريقنا ، فمعك لاوجود لليأس ولا الاستسلام، سأرى الكون من خلالك؛ أنا بشوف الأمل فيكي، وبشوفك قد الدنيا، وانت الدنيا كلها بعيونا، نستحقكك انت أكبر نعمة بحياتنا،متلازمة السعاادة والحب".





"سارة سكر زيادة".. بهذه الجملة تحب الأم وصف طفلها الصغيرة دائمًا لافتةً إلى سعادتها الكبيرة بحب الناس لصور سارة عبر مواقع التواصل والذين بدأوا في متابعة صفحتها والاستئذان في مشاركة صورها بتعليقات داعمة ولا أروع دون أي محاولات تنمر بل على العكس استئذان والدتها في نشر صورها عبر نطاق أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز التعليقات تسمية الناس لها بأنها " ماشا الأردن".

تختتم والدة سارة قائلة: "حلمي اشوف سارة وأختها الأكبر ميرا، 5 سنوات، أفضل فتاتين في الدنيا، ويحققوا كل امنياتهم، ويكتسبون شهرة طيبة، والناس تدعم سارة دائمًا، وأنا دائمًا بعاملها طبيعي جدًا؛ لأنه لا يوجد فرق بينها وبين الطفل الطبيعي غير حبة سكر زيادة أو كروموسون، واختها كتيررر بتحبها وبتساعدها وبتلعبها، الحمدلله أكبر نعمه بحياتي، سارة وميرا، و يابخت اللي ف حياته سارة، وقلب سارة، وروح سارة، وضحكة سارة".