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توك شو

حتى يوليو.. تعرف على سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:20 ص
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء
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فرح علاء الخولي
قال رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم: إن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي كان لعرض سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني، واهم جزء في الاجتماع هو كيفية اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة الي ما بعد إجازة نصف العام.

وتابع رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الدراسة استمرت من خلال التعليم عن بعد، وكان من وجهة نظر الكثير من أولياء الأمور ان يتبعا الية اجراء الأبحاث ورفعها الكترونيا ولكن ذلك المقترح كان مرفوض تماما، لأن نظام الأبحاث كان تجربة فاشلة وغير معبرة عن تقييم الطلاب على ما درسوه، معقبا: "للأسف كانت الأبحاث تباع على الأرصفة.

وأضاف أن امتحانات الصف الأول و الثاني الثاني ستكون حضوريا وسط إجراءات احترازية، وأن الصف الأول والثاني الثانوي سيكون الكترونيا، مشيرا الي ان امتحانات الثانوية العامة أيضا لأول مرة في تاريخ مصر ستكون الكترونية وليست ورقية ولكن بالحضور في لجان وليس بالاتصال عن بعد.

وأوضح أنه مازال هناك عدة سيناريوهات لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، وان تراجع الإصابات ومؤشرات المصابين بكورونا يبشر بأن من الممكن ان تعود الدراسة حضوريا في المدارس، وان فترة الفصل الدراسي الثاني من المتوقع ان تبدأ من 15 مارس مما يقلل الفترة الدراسية "للترم الثاني"، لذلك من ضمن السيناريوهات ان يمتد الـ "ترم الثاني" الي شهر يوليو، ولكن لم يتم التوصل الي نتائج مؤكدة حتى الان بخصوص هذا الشأن. 

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