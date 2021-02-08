"تعليم الوادي الجديد": الاتتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم ب الوادي الجديد ، اليوم الاثنين، على المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م.





وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل جميع المدارس وبما يضمن سلامة الجميع، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم لجميع الطلاب وتلقى الاستفسارات والرد عليها من معلميهم إلى جانب تنفيذ مجموعات التقوية والقوافل التعليمية لإمداد الطلاب بالمراجعات النهائية للمنهج الدراسي وتأهيلهم لخوض أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة.





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وعلى جانب آخر، يستأنف قطاع التعليم بالوادي الجديد، العمل بمجموعات التقوية للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية، يأتي ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة الجميع.





فيما شهدت مدارس الثمانين بإدارة باريس التعليمية مراجعات نهائية للمنهج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الاول (مادة الدراسات الاجتماعية -اللغة الإنجليزية) لطلاب الشهادة الإعدادية، وشهدت إدارة بلاط التعليمية مجموعات تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية تضمنت واللغة العربية والرياضيات.





وفي ذات السياق شهد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمنفذ بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.





وقال النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إن البرنامج يهدف لتنفيذ مراجعات نهائية للمنهج الدراسي بالمواد المختلفة للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، مع تقديم كافة سبل الدعم لهم وبما يضمن تأهيلهم وإعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ويحاضر بالبرنامج نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسي.





وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث يُمنع دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، متابعة تنفيذ فعاليات الأسبوع الأول لبرنامج إعداد وتأهيل القيادات التربوية بإدارتي باريس والفرافرة لليوم الثاني على التوالي.





ولفت النيلي إلى أن إدارة الفرافرة التعليمية شهدت محاضرة حول فنيات المتابعة والتقويم فيما شهدت إدارة باريس التعليمية محاضرة حول تنمية المهارات القانونية، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، والحرص على إعداد وتأهيل القيادات التربوية القادرة على تحمل المسئولية.



