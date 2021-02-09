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اقتصاد

تراجع أداء البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:36 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.
 
زتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2373 نقطة.

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كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 14082 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4412 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2388 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3413 نقطة.
 
في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. 
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