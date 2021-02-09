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فن

من داخل الاستديو.. شاهد أحدث ظهور لـ سمية الخشاب عبر إنستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت سمية في الصورة بإطلالة جذابة، مما لفت انتباه متابعيها من الاستديو.


وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.


وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.

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