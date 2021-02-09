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أخبار العالم

إسراء عسيري رئيسًا للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:50 ص
إسراء عسيري
إسراء عسيري
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محمود نوفل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتكليف إسراء منصور عسيري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة. 

كانت "عسيري" قد أعادت خلال الفترة الماضية  تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، بجانب مساهمتها بإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافةً لإدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف، والذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.

وحصلت عسيري على شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، ولديها خبرة تقارب الـ18 عامًا في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال. 

وعملت عسيري سابقًا في عدة مناصب في جهات مختلفة، حيث تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، وبنك ساب. 

كما عملت في منظمة وندر وومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أسست عددًا من الشركات، من أهمها "إي تري" للحلول الرقمية، إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة.

ومثّلت عسيري المملكة في عدد من اللجان الهامة، ومنها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.
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