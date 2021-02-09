ينتهي خلال 365 يوما.. محافظ الإسكندرية يضع حجر الأساس لمشروع تطوير ميدان محطة مصر

وضع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حجر الأساس للإعلان الرسمي عن مشروع تطوير ميدان محطة مصر والذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما وضع الشريف ساعة عد تنازلي بالميدان محددة ب٣٦٥ يوم مدة تنفيذ المشروع لضمان الإلتزام بالجدول الزمني المحدد والمقرر الانتهاء منه خلال ١٢ شهر. وذلك كرسالة شفافية بين المحافظة والمواطنين لمتابعة حجم الأعمال التي يتم تنفيذها.





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يأتى ذلك في إطار مخطط استراتيجي عاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات، واللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وفي سياق منفصل، كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الاثنين، المشاركين في تنظيم بطولة "كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية.





وأشاد الشريف بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.





وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان إلي جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لنا جميعا.





وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما رائدة في استضافة وتنظيم البطولات العربية والعالمية، وذلك في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.







