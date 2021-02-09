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محافظات

بروتوكول تعاون بين تعليم الكبار ومديرية التربية بسوهاج

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:53 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والذي قام بتوقيعه كلا من " محمد السيد الدالي مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج" .

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والقضاء على تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، لافتا إلى أن الأمية تمثل عائقا أمام تحقيق التنمية .

وينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بتوفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخرجهم، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية، وإجراء أعمال المتابعة الفنية والإدارية للفصول وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروع محو الامية، على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وإعداد قوائم الدارسين بالشريحة العمرية " 16 سنة فأكثر"، وتقديم الحوافز المادية والعينية للدارسين بهدف التشجيع على الالتحاق والاستمرارية.
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