بروتوكول تعاون بين تعليم الكبار ومديرية التربية بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والذي قام بتوقيعه كلا من " محمد السيد الدالي مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج" .





وأكد محافظ سوهاج على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والقضاء على تلك الظاهرة لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، لافتا إلى أن الأمية تمثل عائقا أمام تحقيق التنمية .



