بخمسة جنيهات.. زيت يخفف آلام المفاصل والتهاب الحلق والديدان المعوية

* يمكن فرك زيت الكافور بلطف لتخفيف آلام المفاصل والعضلات.

* إلى كوب من الماء الدافئ ، أضف 2 مل من زيت الكافور، ورشة ملح صخري ، ومسحوق الكركم. الغرغرة بهذا المحلول لالتهاب الحلق والتهاب اللوزتين وما إلى ذلك.

* في بعض الحالات ، يتم إعطاء حقنة شرجية بزيت الكافور لعلاج المرضى الذين يعانون من الديدان المعوية.

* عندما يتم مسحوق أوراق الكافور وحرقها ، يتعرض الدخان للجروح لتخفيف القيح والألم.