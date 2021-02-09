بخمسة جنيهات.. زيت يخفف آلام المفاصل والتهاب الحلق والديدان المعوية

من المعروف أن الزيوت الطبيعية لها تأثير مهدئ بحيث تساعد على تحفيز النوم بينما تساعد الجسم أيضًا على محاربة المشكلات الموسمية مثل نزلات البرد والسعال هذا هو السبب في أنها أصبحت جزءًا أساسيًا من العديد من العلاجات المنزلية على مر السنين وهي ارخص من الادوية
وأحد هذه الزيوت العطرية هو زيت الكافور الذي يُستخرج من أوراق الكافور، ومن المعروف أن الزيت بطبيعته مضاد للالتهابات ولن يتعدي سعر جراماته الخمس جنيهات
وتشتهر الزيوت الأساسية المستخرجة من أوراق الكافور بخصائص مسكنة قوية ومضادة للالتهابات. كما تم العثور على مضادات الأكسدة الطبيعية في النبات أيضًا وفقا لindian
- كيف يستخدم زيت الكافور ؟
* يمكن فرك زيت الكافور بلطف لتخفيف آلام المفاصل والعضلات.
* إلى كوب من الماء الدافئ ، أضف 2 مل من زيت الكافور، ورشة ملح صخري ، ومسحوق الكركم. الغرغرة بهذا المحلول لالتهاب الحلق والتهاب اللوزتين وما إلى ذلك.
* في بعض الحالات ، يتم إعطاء حقنة شرجية بزيت الكافور لعلاج المرضى الذين يعانون من الديدان المعوية.
* عندما يتم مسحوق أوراق الكافور وحرقها ، يتعرض الدخان للجروح لتخفيف القيح والألم.
* استنشاق البخار ببضع قطرات من زيت الكافور مفيد لاحتقان الأنف والبرد.