مصرع تاجر في مشاجرة مع جيرانه بالشرقية

لقى تاجر مقيم بقرية أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، مصرعه خلال مشاجرة نشبت مع جارته وتدخل على أثرها نجل شقيقتها ووالده وتعديا عليه بسلاح أبيض أودى بحياته، وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى كفر صقر وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد ورود إخطارا من مستشفى كفر صقر بوصول" محمد .ع" 35 سنة تاجر، مقيم قرية أبو الشقوق الى المستشفى جثة هامدة إثر إصابته بطعنات متفرقة.





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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام "محمود أ" 24 سنة سائق ووالده" أ ال" 56 سنة سائق، مقيمان ذات العنوان، بقتل المجنى عليه، خلال مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وجارته خالة المتهم فقام بالتعدى على المجنى عليه بمساعدة والده بسلاح أبيض "سنجة" أودت بحياته.

فيما تمكن ضباط مباحث كفر صقر، من ضبط المتهم ووالده، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، التى قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وجار تحرير محضر بالواقعة.

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بمعاقبة سائق وخفير خصوصى، بالسجن 10 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان من ضبط "أحمد إ" 23 سنة خفير بمزرعة، و"محمد ض" 19 سنة سائق جرار، مقيمين القاهرة، بحوزتهما 36 لفافة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 29787 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والتي أصدرت حكمها المتقدم.