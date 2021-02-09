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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 47 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 47 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3235 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وتنطلق 47 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، نادجمينا، لاجوس، أبوجا، اديس ابابا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، اثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، اربيل، إلى جانب 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 3235 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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