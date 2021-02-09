مصر للطيران تسير 47 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 47 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3235 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 47 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، نادجمينا، لاجوس، أبوجا، اديس ابابا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، اثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، اربيل، إلى جانب 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 3235 راكبا.

